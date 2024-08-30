6-летняя девочка из Новосибирской области делает «сухой душ» для бойцов СВО

Внутри сообщества образовалась команда «Ух» из 14 человек. Самому юному добровольцу — 6 лет. Маша вместе со своими братьями и бабушкой собирает «сухой душ» для участников СВО. На их счету порядка 150 тысяч штук. За одни сутки они могут сделать 1800 заготовок.