6-летняя девочка из Новосибирской области делает «сухой душ» для бойцов СВО

Юная жительница Тогучинского района Новосибирской области помогает изготавливать «сухой душ» для бойцов спецоперации. 6-летняя Маша вместе со своей командой «Ух» сделала почти 150 тысяч экземпляров. Об этом написали в «Тогучинской газете».
Сообщается, что доброе дело взяли на себя волонтёры группы «Тепло солдатам» при храме преподобного Серафима Саровского.
Внутри сообщества образовалась команда «Ух» из 14 человек. Самому юному добровольцу — 6 лет. Маша вместе со своими братьями и бабушкой собирает «сухой душ» для участников СВО. На их счету порядка 150 тысяч штук. За одни сутки они могут сделать 1800 заготовок.