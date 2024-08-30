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6-летняя девочка из Новосибирской области делает «сухой душ» для бойцов СВО

Вместе с единомышленниками она изготовила почти 150 тысяч экземпляров.

Источник: Freepik

Юная жительница Тогучинского района Новосибирской области помогает изготавливать «сухой душ» для бойцов спецоперации. 6-летняя Маша вместе со своей командой «Ух» сделала почти 150 тысяч экземпляров. Об этом написали в «Тогучинской газете».

Сообщается, что доброе дело взяли на себя волонтёры группы «Тепло солдатам» при храме преподобного Серафима Саровского.

Внутри сообщества образовалась команда «Ух» из 14 человек. Самому юному добровольцу — 6 лет. Маша вместе со своими братьями и бабушкой собирает «сухой душ» для участников СВО. На их счету порядка 150 тысяч штук. За одни сутки они могут сделать 1800 заготовок.