Районные власти в Ростовской области предупредили о проблемах с питьевой водой

В Ростовской области пробы, отобранные в водоемах Цимлянска, не прошли по санитарно-гигиеническим нормам. Это значит, что местным жителям и гостям города лучше не пить сырую воду и не купаться во время пляжного отдыха. Предупреждение со ссылкой на Роспотребнадзор опубликовали районные власти.
Известно, что специалисты забраковали образцы воды, взятые вблизи пляжей поселка Саркел, турбазы «Чайка» и Цимлянска, берегового водозабора, реки Дон и в районе котлована (река Кумшак).
Добавим, также по данным Роспотребнадзора, «типичную для этого времени года холероподобную микрофлору» обнаружили в реке Темерник в Ростове-на-Дону.
При этом специалисты подчеркивают, что в целом по региону эпидобстановка стабильная, но для предупреждения острых кишечных инфекций всем следует придерживаться элементарных правил:
— мыть руки с мылом;
— пить кипяченую воду или пакетированные напитки;
— не покупать продукты в нелегальных точках и с рук;
— купаться только в разрешенных местах, избегая попадания воды в рот.
При первых признаках кишечных инфекций следует обращаться в больницу.