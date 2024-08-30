Районные власти в Ростовской области предупредили о проблемах с питьевой водой

В Ростовской области пробы, отобранные в водоемах Цимлянска, не прошли по санитарно-гигиеническим нормам. Это значит, что местным жителям и гостям города лучше не пить сырую воду и не купаться во время пляжного отдыха. Предупреждение со ссылкой на Роспотребнадзор опубликовали районные власти.