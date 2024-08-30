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Районные власти в Ростовской области предупредили о проблемах с питьевой водой

Жителям Цимлянска посоветовали не пить сырую воду и ограничить пляжный отдых.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пробы, отобранные в водоемах Цимлянска, не прошли по санитарно-гигиеническим нормам. Это значит, что местным жителям и гостям города лучше не пить сырую воду и не купаться во время пляжного отдыха. Предупреждение со ссылкой на Роспотребнадзор опубликовали районные власти.

Известно, что специалисты забраковали образцы воды, взятые вблизи пляжей поселка Саркел, турбазы «Чайка» и Цимлянска, берегового водозабора, реки Дон и в районе котлована (река Кумшак).

Добавим, также по данным Роспотребнадзора, «типичную для этого времени года холероподобную микрофлору» обнаружили в реке Темерник в Ростове-на-Дону.

При этом специалисты подчеркивают, что в целом по региону эпидобстановка стабильная, но для предупреждения острых кишечных инфекций всем следует придерживаться элементарных правил:

— мыть руки с мылом;

— пить кипяченую воду или пакетированные напитки;

— не покупать продукты в нелегальных точках и с рук;

— купаться только в разрешенных местах, избегая попадания воды в рот.

При первых признаках кишечных инфекций следует обращаться в больницу.