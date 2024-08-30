Красноярцев предупреждают о пробках 2 сентября

В этом году линейки в школах запланированы на 2 сентября, поэтому, как отмечают в администрации, обстановка на дорогах традиционно будет усложняться. Также в краевом центре продолжается дорожно-ремонтный сезон, идет подготовка к отопительному сезону и изменена съема движения в историческом центре.
Красноярцев просят учитывать эти ситуации и продумать маршруты до школ и детских садов заранее. 2 сентября организуют дополнительный контроль движения транспорта в Красноярске. Специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства в онлайн-режиме будут смотреть за ситуацией на сложных участках города. Для обеспечения максимальной пропускной способности улиц специалисты будут регулировать работу светофоров. Однако, как сообщают в мэрии, совсем пробок избежать не удастся.
В администрации города прогнозируют заторы на следующих улицах краевого центра: Коммунальный мост; ул. Вейнбаума; ул. Высотная; ул. Копылова; пр. Свободный; пр. им. газеты «Красноярский рабочий» в Свердловском районе; пр. Авиаторов; ул. Караульная; ул. Партизана Железняка; ул. Лесопарковая и другие.
Кроме того, с 2 сентября на зимний режим работы перейдет общественный транспорт краевого центра. С увеличением пассажиропотока на линии будут выводить все больше автобусов, трамваев и троллейбусов.