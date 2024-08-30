Красноярцев предупреждают о пробках 2 сентября

Красноярцев просят учитывать эти ситуации и продумать маршруты до школ и детских садов заранее. 2 сентября организуют дополнительный контроль движения транспорта в Красноярске. Специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства в онлайн-режиме будут смотреть за ситуацией на сложных участках города. Для обеспечения максимальной пропускной способности улиц специалисты будут регулировать работу светофоров. Однако, как сообщают в мэрии, совсем пробок избежать не удастся.