Погода в Ростове-на-Дону в выходные 31 августа — 1 сентября: жара до +33 и сильный ветер

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 31 августа — 1 сентября обещает быть жаркой, но не без освежающего дождя и сильного ветра. Когда и где именно ждать непогоды, какой температуры ждать днем и по ночам, уточнили в своем прогнозе синоптики Ростовского гидрометцентра.