Погода в Ростове-на-Дону в выходные 31 августа — 1 сентября: жара до +33 и сильный ветер

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 31 августа — 1 сентября обещает быть жаркой, но не без освежающего дождя и сильного ветра. Когда и где именно ждать непогоды, какой температуры ждать днем и по ночам, уточнили в своем прогнозе синоптики Ростовского гидрометцентра.
В Ростове-на-Дону в субботу, 31 августа, ожидается переменная облачность, но обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть восточный со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем порывы достигнут 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь с 30 на 31 августа составит +20 — +22 градуса, а днем поднимется до +31 — +33.
В воскресенье, 1 сентября, также не стоит ждать существенных осадков. Ветер восточного и северо-восточного направления разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, а днем порывы усилятся до 15 — 18 метров в секунду. Ночью воздух охладится до +20 — +22 градусов, а днем прогреется до +30 — +32.
В Ростовской области в субботу прогнозируют переменную облачность без дождя. Будет дуть восточный ветер со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем местами порывы составят 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +18 — +23 градуса, местами столбики термометров опустятся до +13, а днем станет жарко, до +30 — +35 градусов.
В воскресенье ночью обойдется без существенных осадков, а утром и днем по югу может пройти небольшой дождь. Ветер восточного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, утром и днем местами усилится до 15 — 18. Ночью столбики термометров покажут +18 — +23 градуса, местами похолодает до +13, днем же воздух прогреется до +28 — +33 градусов.