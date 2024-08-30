Главные новости 30 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 30 августа 2024 года.
ФНС России приостановила операции по счетам компаньона Дурова
ФНС приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в трёх банках из-за непредоставления налоговой декларации и неуплаты задолженности. Две его компании недействующие.
Роскомнадзор потребовал прекратить попытки ускорения YouTube
Роскомнадзор призвал провайдеров прекратить обход ограничений скорости YouTube. Письмо требует не искажать трафик, чтобы ТСПУ могли ограничивать запрещённую информацию. С 25 июля скорость загрузки видео YouTube в России снижена до 70% из-за нарушения платформой законодательства.
В России появилась новая женщина-миллиардер
Минздрав расширил программу медосмотров
Министерство здравоохранения России добавило исследование на гепатит С в программу медосмотров для граждан 25 лет и старше, 1 раз в 10 лет. Приказ вступает в силу 30 августа и действует до 1 июля 2027 года. Ветераны боевых действий смогут проходить осмотры вне очереди.
Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного
Президент Белоруссии Александр Лукашенко награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного за заслуги в развитии отношений и укреплении связей между Россией и Белоруссией. Указ подписал Владимир Путин.