Главные новости 30 августа 2024 года

Министерство здравоохранения России добавило исследование на гепатит С в программу медосмотров для граждан 25 лет и старше, 1 раз в 10 лет. Приказ вступает в силу 30 августа и действует до 1 июля 2027 года. Ветераны боевых действий смогут проходить осмотры вне очереди.