Челябинец похитил из вагона 5 комплектов постельного белья

Поступило сообщение о том, что в поезде Нижневартовск — Пенза проводником вагона обнаружено отсутствие пяти комплектов постельного белья и одеяла. Постельные принадлежности пропали с багажной полки пассажирского купе.
В результате проведенных мероприятий оперативники установили личность похитителя. Им оказался 21-летний житель Красноармейского района. Молодой человек возвращался с вахты из города Лангепас.
«Подозреваемый рассказал, что перед выходом на станции Челябинск постельное белье, которым пользовался в поездке, он сдал проводнику, а позже, оставшись в купе в одиночестве, вытащил с багажной полки несколько комплектов использованного белья и одеяло, сложил их в свою спортивную сумку и вышел из поезда. Похищенные постельные принадлежности он похитил для использования в быту», — рассказали в транспортной полиции.
Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, превысил 5 тысяч рублей.