Челябинец похитил из вагона 5 комплектов постельного белья

«Подозреваемый рассказал, что перед выходом на станции Челябинск постельное белье, которым пользовался в поездке, он сдал проводнику, а позже, оставшись в купе в одиночестве, вытащил с багажной полки несколько комплектов использованного белья и одеяло, сложил их в свою спортивную сумку и вышел из поезда. Похищенные постельные принадлежности он похитил для использования в быту», — рассказали в транспортной полиции.