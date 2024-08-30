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В Башкирии полицейский спас пенсионерку от мошенников

В Башкирии полицейский спас пенсионерку от мошенников.

Источник: Башинформ

В Стерлитамаке начальник отделения ГАИ Рустам Янгиров спас пенсионерку от мошенников.

Полицейский во время своего отпуска заметил у банкомата взволнованную женщину. Она разговаривала по телефону и пыталась перевести кому-то деньги. Рустам Янгиров сразу понял, что пенсионерка попалась на «удочку» аферистов, поэтому не прошел мимо. Он поговорил с ней и привез в дежурную часть, чтобы та написала заявление. Выяснилось, что горожанке звонили «следователь» и «сотрудник» Центробанка. Они уговаривали перевести миллион рублей на «безопасный счет».

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.