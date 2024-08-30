Цена проезда в челябинском транспорте снизится до 22 рублей, но не для всех

Челябинцам с 1 сентября до конца 2024 года пообещали дать скидку на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах. Купить билет можно будет за 22 рубля. Но для этого потребуется выполнить несколько условий.
Как пояснили в мэрии, скидку получат только те, кто оплачивает проезд смартфонами. При этом обязательно загрузить в платежный сервис банковскую карту системы «Мир». При оплате через смартфон билет будет стоить на 7 рублей меньше, чем при оплате картой, поднесенной к терминалу.
Аналогичную скидочную акцию в Челябинске уже проводили в 2022 году. Тогда цену билетов для владельцев смартфонов снижали до 17 рублей. По подсчетам организаторов, горожане сэкономили на проезде 4 млн рублей.