Цена проезда в челябинском транспорте снизится до 22 рублей, но не для всех

Как пояснили в мэрии, скидку получат только те, кто оплачивает проезд смартфонами. При этом обязательно загрузить в платежный сервис банковскую карту системы «Мир». При оплате через смартфон билет будет стоить на 7 рублей меньше, чем при оплате картой, поднесенной к терминалу.