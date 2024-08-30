Краевое отделение «Молодой гвардии» возглавил ветеран СВО

«Леонид, поздравляю и желаю успехов во всем! Не сомневаюсь, что под твоим руководством организация добьется всех целей и будет неизменна своим принципам, среди которых главный — помощь людям», — написал в своих соцсетях первый заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия» в Пермском крае Вячеслав Григорьев.