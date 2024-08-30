Краевое отделение «Молодой гвардии» возглавил ветеран СВО

На конференция Пермского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» избрали состав нового штаба общественного движения. Его возглавил ветеран СВО Леонид Новохатский. В региональный штаб вошли 13 человек.
В 2023 году Леонид Новохатский проходил военную службу в отдельной бригаде беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» в зоне СВО на территории Украины.
«Леонид, поздравляю и желаю успехов во всем! Не сомневаюсь, что под твоим руководством организация добьется всех целей и будет неизменна своим принципам, среди которых главный — помощь людям», — написал в своих соцсетях первый заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия» в Пермском крае Вячеслав Григорьев.
В Пермском крае руководителем «Молодой гвардии» станет ветеран СВО. Кандидатуру Леонида Новохатского утвердил центральный координационный совет организации в Москве.