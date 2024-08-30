Под Волгоградом на фоне бунта в ИК-19 прошли антитеррористические учения

Как сообщает ИА «Высота 102», условные нападающие были обезврежены в МКОУ СОШ № 2 города Суровикино.
— На базе МКОУ СОШ № 2 с руководителями образовательных учреждений района и ответственных за безопасность были отработаны действия при захвате школы и воздушной тревоге, — рассказал журналистам глава Суровикинского Роман Слива.
По информации руководителя, тренировка прошла в рамках Всероссийских учений, ранее анонсированных Министерством просвещения РФ.
Отметим, ровно неделю назад вблизи Суровикино Волгоградской области радикалы, отбывающие наказание в ИК-19, устроили вооружённый бунт. Во время ЧП погибли сотрудники ФСИН. Впоследствии преступники были ликвидированы снайперами Росгвардии.