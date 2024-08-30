Александр Ряполов переизбран главой Москаленского района

Александр Ряполов, действующий глава Москаленского района, переизбран на второй срок. Как сообщила районная администрация, 29 августа депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Александра Ряполова. Ряполов родился в Омске, имеет инженерное образование и богатый опыт работы в различных сферах. В 2018 году он стал исполняющим обязанности главы Москаленского района, а в 2019 году возглавил район.