На Куршской косе расплодились голландские крабы

На территории национального парка «Куршская коса» в этом году наблюдают множество крабов-иноземцев. Как сообщает пресс-служба нацпарка, речь идет о крабе Харриса (Rhithropanopeus harrisii) или голландском крабе.
«Этот выходец из Северной Америки все чаще встречается на морском побережье Куршской косы. В этом году его необычно много», — рассказали в национальном парке.
Вероятно, такое количество крабов связано с жарким летом. Напомним, по прогнозам синоптиков, начало сентября тоже будет рекордно жарким в Калининградской области.