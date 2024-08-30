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На Куршской косе расплодились голландские крабы

Эти выходцы из Северной Америки все чаще встречаются на территории нацпарка.

Источник: Нацпарк «Куршская коса»

На территории национального парка «Куршская коса» в этом году наблюдают множество крабов-иноземцев. Как сообщает пресс-служба нацпарка, речь идет о крабе Харриса (Rhithropanopeus harrisii) или голландском крабе.

«Этот выходец из Северной Америки все чаще встречается на морском побережье Куршской косы. В этом году его необычно много», — рассказали в национальном парке.

Вероятно, такое количество крабов связано с жарким летом. Напомним, по прогнозам синоптиков, начало сентября тоже будет рекордно жарким в Калининградской области.

флора и фауна