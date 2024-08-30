The Cure выпустят на виниле две новые песни, записанные ранее на концертах

Рок-группа The Cure объявила о выпуске двух песен на виниле, And Nothing Is Forever и I Can’t Never Say Goodbye, записанных ранее на концертах в рамках их тура. Деньги с продаж будут переданы в благотворительный фонд по борьбе с изменением климата Earth Percent.
Пластинки будут выпущены на экологически чистом виниле в ограниченном количестве через лейбл Naked Record Club.
The Сure и Naked Record Club пожертвуют 100% чистой прибыли от продаж климатической благотворительной организации Earth Percent, основанной Брайаном Ино.
Это яркий пример того, как музыкальное сообщество может работать сообща, чтобы построить лучший мир.
Брайан Ино
композитор, основатель благотворительной организации Earth Percent.
Напомним, что еще в 2022 году The Сure обещали выпустить альбом Songs of a Lost World.