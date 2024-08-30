На симферопольской телебашне включат праздничную подсветку 1 и 2 сентября

Симферопольская телебашня засияет в честь Дня знаний 1 и 2 сентября. Праздничное освещение включат вечером с 21.00 до 23.00. Об этом сообщает Союз журналистов Крыма.
На телевышке появятся поздравления для крымских школьников и студентов: «С Днем знаний» и «С новым учебным годом!». Также будут появляться изображения школьного звонка и осеннего листа в сочетании с яркими переливами.
В других городах нашей страны в честь 1 сентября тоже подсветят местные телевышки.
Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что телебашню в Симферополе украсили в честь Дня Государственного флага России. Тогда там засиял триколор и появились переливы в цветах российского флага.
При этом, яркое шоу на телебашне происходит каждый вечер. Летом с 22.00 до полуночи, а зимой в более ранние часы.