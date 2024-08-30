72 свалки ликвидируют в Иркутской области в 2024

В Иркутской области в 2024 году планируют устранить 72 свалки. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, работы проведут на территории 15 муниципальных образований.
— Общая площадь этих свалок — 29,86 га, а объем накопленных отходов — 128,4 тыс.м³. На данный момент завершены работы по ликвидации семи свалок в Куйтунском, Аларском и Заларинском районах. Площадь ликвидированных свалок составила 5,33 га, а объем вывезенных отходов достиг 35,6 тыс.м³, — пояснили в правительстве.
Специалистам еще предстоит убрать 65 свалок. Большую часть из планируют окончательно ликвидировать до конца сентября. К 1 ноября 2024 все участки должны очистить от мусора.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона перекроют движение сразу на нескольких улицах в центре города. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта.