72 свалки ликвидируют в Иркутской области в 2024

— Общая площадь этих свалок — 29,86 га, а объем накопленных отходов — 128,4 тыс.м³. На данный момент завершены работы по ликвидации семи свалок в Куйтунском, Аларском и Заларинском районах. Площадь ликвидированных свалок составила 5,33 га, а объем вывезенных отходов достиг 35,6 тыс.м³, — пояснили в правительстве.