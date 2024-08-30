Суд внес в черный список фирму, сорвавшую ремонт стадиона в Челябинске

По контракту, заключенному в 2019 году, фирма должна была за 51 миллион рублей капитально отремонтировать на муниципальном стадионе тепловой пункт и футбольное поле с подогревом. Однако подрядчик сорвал сроки выполнения работ и использовал не соответствующие требованиям материалы. МБУ «Стадион “Центральный” отказалось оплачивать услуги и обратилось в УФАС.