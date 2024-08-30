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Суд внес в черный список фирму, сорвавшую ремонт стадиона в Челябинске

Юные футболисты вынуждены тренироваться на других площадках.

Судебная инстанция подтвердила решение южноуральского УФАС внести в реестр недобросовестных поставщиков нижегородское ООО «Русэнергострой», по чьей вине затянулся ремонт стадиона «Центральный» в Челябинске. Об этом сегодня, 30 августа, сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

По контракту, заключенному в 2019 году, фирма должна была за 51 миллион рублей капитально отремонтировать на муниципальном стадионе тепловой пункт и футбольное поле с подогревом. Однако подрядчик сорвал сроки выполнения работ и использовал не соответствующие требованиям материалы. МБУ «Стадион “Центральный” отказалось оплачивать услуги и обратилось в УФАС.

Антимонопольный орган постановил включить ООО «Русэнергострой» в РНП. Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правомерность этого решения.