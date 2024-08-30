Лучшего водителя такси выберут в Хабаровском крае

«Для победы в региональном этапе водителям нужно показать знания ПДД, закона о такси и истории региона. Самый зрелищный этап состязаний — практический тур. На автодроме водители проедут со стаканом воды на крыше автомобиля полосу препятствий: “бокс”, “змейка задним ходом”, параллельная парковка, круг, “стоп-линия”. Особое место будет уделено детской безопасности. Организаторы предусмотрели специальные испытания: “Установка детского автокресла” и “Плавность вождения”», — рассказали в министерстве транспорта Хабаровского края.