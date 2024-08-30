Сергей Кравчук: мастер-план Хабаровска начинаем реализовывать с обновления Амурского бульвара

На территории Амурского бульвара в границах улиц Льва Толстого и Пушкина планируется строительство новых спортивных объектов.
Помимо малых архитектурных форм, в этом месте появятся новые спортивные и детские площадки. На данный момент уже проведены переговоры с подрядными организациями, которые уложат асфальтное покрытие. В этом году планируется установить специальное оборудование для игры в панна-футбол, скейт-площадку, перголу, деревянные мини-рампы, а также впервые в Хабаровске оборудуют памп-трек — специальную велосипедную трассу.
«В рамках поручений врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина по реконструкции Амурского и Уссурийского бульваров администрацией города проведена работа по заключению соглашения о намерениях реализации проекта по благоустройству территории Амурского бульвара. Эта спортивная площадка будет востребована, поскольку молодежь в ней нуждается и сама откликается, рассказывая, что необходимо. Спасибо предпринимателям, которые идут навстречу. Это место в скором времен преобразится», — рассказал Сергей Кравчук, мэр краевой столицы.
Во время подготовки плана проводились встречи с молодежью, в ходе которых специалисты узнавали детали и предпочтения для строительства объектов. В свою очередь ребята попросили еще об установке большой и маленькой горки для скейтеров, чтобы на них тренировались как и профессионалы, так и новички.
«Граждане попросили, чтобы на этом месте были скамейки. Я хочу их успокоить — они будут. Также мы хотим для болельщиков сделать трибуны, чтобы они могли следить за ходом соревнований», — сообщила Светлана Ушакова, генеральный директор Центрального продовольственного рынка.
Все работы проводятся за счет собственных средств Центрального рынка. Кроме того, в этом месте будут стоять общественные туалеты и пункт охраны.
Администрацией города прорабатывается вопрос об оборудовании в зимний период на этой площадке новогоднего ледового городка. В этом месте разместятся елка, горки, декоративные композиции и фотозона.
Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.