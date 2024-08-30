Сергей Кравчук: мастер-план Хабаровска начинаем реализовывать с обновления Амурского бульвара

Во время подготовки плана проводились встречи с молодежью, в ходе которых специалисты узнавали детали и предпочтения для строительства объектов. В свою очередь ребята попросили еще об установке большой и маленькой горки для скейтеров, чтобы на них тренировались как и профессионалы, так и новички.