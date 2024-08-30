Документально закреплены условия режима ЧС в Омской области

Отметим, установленный режим предполагает в том числе «проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения Омской области», Губернатор Виталий Хоценко пояснил, что во многом необходимость такой меры обоснована положением аграриев, которые получают право заявиться на получение страховой выплаты в случае, если они оформляли страховку на свои посевы.