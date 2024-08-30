Документально закреплены условия режима ЧС в Омской области

«В период с июля по август 2024 года на территории муниципального округа Тевризского района, Черлакского муниципального района Омской области зафиксировано опасное агрометеорологическое явление “переувлажнение почвы”. Поскольку в течение 20−26 дней почва сильно и избыточно увлажнена, уборочные работы затруднены», — обоснованы в документе основания для установления регионального уровня реагирования.
Несмотря на то, что упомянуты только два муниципальных образования, границами зоны ЧС закреплены границы Омской области.
Отметим, установленный режим предполагает в том числе «проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения Омской области», Губернатор Виталий Хоценко пояснил, что во многом необходимость такой меры обоснована положением аграриев, которые получают право заявиться на получение страховой выплаты в случае, если они оформляли страховку на свои посевы.
Стоит отметить, что в сентябре 2023 года также вводился режим ЧС, обоснованный «переувлажнением почвы». Правда, в тот период речь шла о «точечных» нормативных актах, затрагивающих территорию Тарского и Оконешниковского районов.