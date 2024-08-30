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Ленобласть сократит срок отключения горячей воды во время летних испытаний

Власти Ленинградской области намерены сократить сроки отключения горячего водоснабжения во время летних профилактических работ.

Источник: Комитет по ТЭК Ленобласти

Вместо двух недель в регионе собираются перейти на недельный режим испытаний.

«Сейчас допустимый срок безостановочного проведения планово-профилактических мероприятий — две недели. В течение трех последующих лет планируем выйти на недельный срок отключения горячей воды», — заявил председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов на заседании отопительного штаба региона.

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, сокращение времени отключения горячей воды в населенных пунктах пройдет поэтапно. Также штаб обсудил переход на единые стандарты и схемы теплоснабжения, что позволит снизить уровень документальной нагрузки и время на регулярное обслуживание сетей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители трех районов Петербурга временно останутся без горячей воды с 26 августа по 1 сентября.

ЖКХ