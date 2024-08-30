Ленобласть сократит срок отключения горячей воды во время летних испытаний

Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, сокращение времени отключения горячей воды в населенных пунктах пройдет поэтапно. Также штаб обсудил переход на единые стандарты и схемы теплоснабжения, что позволит снизить уровень документальной нагрузки и время на регулярное обслуживание сетей.