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Самарцы планируют провести осенний отпуск в Краснодарском крае и на Кавказе

Жители Самары рассказали, как собираются провести свой осенний отдых.

Источник: Комсомольская правда

Около 44% жителей Самары уже строят планы на осенний отдых. Большинство из них собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами сервиса SuperJob.

Так, остаться дома хотят 15% респондентов, отдых на даче выбрали 8%, а в поездки за границу отправятся лишь 7% опрошенных. Популярные внутренние направления — курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. В числе топ-3 зарубежных направлений попали Турция, Египет и Таиланд.

Женщины чаще выбирают отдых дома и поездки по городам России, тогда как мужчины чаще планируют поездки за границу. Это может быть связано с началом учебного года у детей. Однако 47% жителей Самары не планируют брать осенний отпуск.

туризм и отдых