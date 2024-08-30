Самарцы планируют провести осенний отпуск в Краснодарском крае и на Кавказе

Около 44% жителей Самары уже строят планы на осенний отдых. Большинство из них собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами сервиса SuperJob.
Так, остаться дома хотят 15% респондентов, отдых на даче выбрали 8%, а в поездки за границу отправятся лишь 7% опрошенных. Популярные внутренние направления — курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. В числе топ-3 зарубежных направлений попали Турция, Египет и Таиланд.
Женщины чаще выбирают отдых дома и поездки по городам России, тогда как мужчины чаще планируют поездки за границу. Это может быть связано с началом учебного года у детей. Однако 47% жителей Самары не планируют брать осенний отпуск.