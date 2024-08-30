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«Погода — блеск! Балтика спокойна»: все пляжи Калининградской области открыты для купания

Информацию «Клопс» передали в МЧС.

В пятницу, 30 августа, на морских пляжах Калининградской области отмечается штиль, небо безоблачно. «Погода — блеск! Балтика спокойна», — рассказали спасатели.

Несмотря на солнце, вода начала остывать: средняя температура опустилась до +18−19 °C. Воздух прогреется до +29 °C.

Балтийск: флаг жёлтый, стоит быть внимательным;

Зеленоградск: без флага, купаться разрешено;

Пионерский: без флага, можно находиться в воде;

Светлогорск: флаг жёлтый, необходимо быть аккуратным;

Янтарный: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью.

Информация актуальна на момент публикации.

туризм и отдых
МЧС