«Погода — блеск! Балтика спокойна»: все пляжи Калининградской области открыты для купания

В пятницу, 30 августа, на морских пляжах Калининградской области отмечается штиль, небо безоблачно. «Погода — блеск! Балтика спокойна», — рассказали спасатели.
Несмотря на солнце, вода начала остывать: средняя температура опустилась до +18−19 °C. Воздух прогреется до +29 °C.
Балтийск: флаг жёлтый, стоит быть внимательным;
Зеленоградск: без флага, купаться разрешено;
Пионерский: без флага, можно находиться в воде;
Светлогорск: флаг жёлтый, необходимо быть аккуратным;
Янтарный: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью.
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