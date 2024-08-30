Ночные фейерверки устроили хулиганы в Ростовской области, несмотря на запрет

Жители Ростова-на-Дону пожаловались в соцсетях на неизвестных, устроивших фейерверк в центре города. По словам людей, хлопки пиротехники отчетливо были слышны после полуночи. Многие из-за этого проснулись.
Ночную выходку ростовчане назвали хулиганством, за которое следует наказывать. После этого в комментариях интернет-пользователи из других городов Ростовской области сообщили, что также слышали и видели фейерверки.
Напомним, на Дону до 1 декабря 2024 года запрещен запуск уличной пиротехники. Это связано с вопросами общественной безопасности. Разрешены сейчас хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня разрешены.
Добавим, некоторое время назад власти региона уже предупреждали об административной и даже уголовной ответственности, которая может грозить при использовании фейерверков и петард на улицах.