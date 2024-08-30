Жителям Цимлянского района Ростовской области не рекомендуют пить воду из крана.

Роспотребнадзор взял на пробу воду из нескольких водоемов. В их числе береговой водозабор, река Дон, пляжи поселка Саркел, Цимлянского района и турбазы «Чайка», а также котлован реки Кушмак. По результатам проб стало ясно, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.
Людям проживающим вблизи этих водных объектов советуют не только воздержаться от питья проточной воды, но и отказаться от купания в водоемах.
Местные жители высказались в комментариях:
«Какие именно показатели превышены, что нельзя даже купаться в водоемах?!».
«Что именно нашли в пробах? Оповестите население!».
Напомним, что за это лето жители Ростовской области неоднократно делились видео, как в реку Дон сливают канализационные отходы и о массовой гибели рыбы.