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Жителям Цимлянского района Ростовской области не рекомендуют пить воду из крана

Жителям Цимлянского района Ростовской области не рекомендуют пить воду из крана.

Источник: AP 2023

Роспотребнадзор взял на пробу воду из нескольких водоемов. В их числе береговой водозабор, река Дон, пляжи поселка Саркел, Цимлянского района и турбазы «Чайка», а также котлован реки Кушмак. По результатам проб стало ясно, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Людям проживающим вблизи этих водных объектов советуют не только воздержаться от питья проточной воды, но и отказаться от купания в водоемах.

Местные жители высказались в комментариях:

«Какие именно показатели превышены, что нельзя даже купаться в водоемах?!».

«Что именно нашли в пробах? Оповестите население!».

Напомним, что за это лето жители Ростовской области неоднократно делились видео, как в реку Дон сливают канализационные отходы и о массовой гибели рыбы.

ЖКХ