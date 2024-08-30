Жителям Цимлянского района Ростовской области не рекомендуют пить воду из крана.

Роспотребнадзор взял на пробу воду из нескольких водоемов. В их числе береговой водозабор, река Дон, пляжи поселка Саркел, Цимлянского района и турбазы «Чайка», а также котлован реки Кушмак. По результатам проб стало ясно, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.