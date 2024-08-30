Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев предупредили о вспышке педикулеза

Роспотребнадзор рассказал о вспышке педикулеза в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

30 августа Роспотребнадзор рассказал о вспышке педикулеза в Волгоградской области в теплое время года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, заболевание вызывают вши — насекомые, которые питаются кровью. Заразиться могут как взрослые, так и дети. Опасность заключается в том, что при расчесывании вероятно развитие сыпи, инфекций и вторичной пиодермии.

— Расчесывание кожи при зуде может вызвать обширный воспалительный процесс и нагноение, которое будет сопровождаться болезненностью и дискомфортом, — предупреждают специалисты.

В детсадах и школах проводятся регулярные осмотры. Родителям рекомендуют прививать детям правильные гигиенические привычки и в случае заболевания обращаться за помощью.

здоровье