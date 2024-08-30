Волгоградцев предупредили о вспышке педикулеза

30 августа Роспотребнадзор рассказал о вспышке педикулеза в Волгоградской области в теплое время года. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, заболевание вызывают вши — насекомые, которые питаются кровью. Заразиться могут как взрослые, так и дети. Опасность заключается в том, что при расчесывании вероятно развитие сыпи, инфекций и вторичной пиодермии.
— Расчесывание кожи при зуде может вызвать обширный воспалительный процесс и нагноение, которое будет сопровождаться болезненностью и дискомфортом, — предупреждают специалисты.
В детсадах и школах проводятся регулярные осмотры. Родителям рекомендуют прививать детям правильные гигиенические привычки и в случае заболевания обращаться за помощью.