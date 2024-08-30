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Челябинцам рассказали, как сэкономить на проезде в общественном транспорте

С 1 сентября в Челябинске можно будет прокатиться на общественном транспорта всего за 22 рубля. Всё — в рамках акции платёжной системы «Мир», рассказали в пресс-службе администрации города.

Источник: Pchela.News

Скидка будет доступна при оплате поездок картой «Мир» с помощью приложения на смартфоне. Она распространяется на поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах города Челябинска, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты проезда.

С перечнем перевозчиков, участвующих в акции, а также с полными условиями предложения можно ознакомиться по ссылке или в мобильном приложении «Привет, Мир!». А узнать, как подключить свою карту «Мир» к мобильным Pay-сервисам, можно на сайте или в банке, выпустившем карту.

А ранее «Пчела» сообщала, что автобусы № 129, которые курсируют между челябинским железнодорожным вокзалом и Копейском (ДК Петрякова), со среды, 13 июня, перевели на регулируемый тариф. Это значит, что оплатить проезд в них теперь можно по безналичному расчёту, в том числе транспортными картами.