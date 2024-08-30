Челябинцам рассказали, как сэкономить на проезде в общественном транспорте

С перечнем перевозчиков, участвующих в акции, а также с полными условиями предложения можно ознакомиться по ссылке или в мобильном приложении «Привет, Мир!». А узнать, как подключить свою карту «Мир» к мобильным Pay-сервисам, можно на сайте или в банке, выпустившем карту.