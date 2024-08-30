Главе СКР доложат о выселении семьи из дома в Екатеринбурге

Семью из Екатеринбурга принудительно выселяют из дома. Их отключили от коммунальных ресурсов. На месте жильца планируют построить жилой комплекс. Из-за давления группы лиц женщина с ребенком и пожилых отцом вынуждены съехать. Следственный комитет Свердловской области начал проверку.