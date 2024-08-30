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Главе СКР доложат о выселении семьи из дома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге семью принудительно выселили из единственного жилья.

Источник: Комсомольская правда

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о выселении екатеринбургской семьи из единственного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко представить доклад о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, — рассказали в СКР.

Семью из Екатеринбурга принудительно выселяют из дома. Их отключили от коммунальных ресурсов. На месте жильца планируют построить жилой комплекс. Из-за давления группы лиц женщина с ребенком и пожилых отцом вынуждены съехать. Следственный комитет Свердловской области начал проверку.

Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

СК