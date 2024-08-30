В Сириусе на красивоплоднике Бодиньере появились сиреневые соцветия

С наступлением весны и осени листья этого растения приобретают розово-сиреневый оттенок. Насыщенный цвет, который дает Бодиньер, применяется в окрашивании натуральных тканей и пряжи.



Одной из интересных особенностей красивоплодника является его способность выделять эфирные масла. Из листьев этого растения получают масло, обладающее антимоскитными свойствами.



Родина растения — Китай. Плоды Бодиньера несъедобны, а его листья имеют слабовыраженный перечный аромат.