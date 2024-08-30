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В Сириусе на красивоплоднике Бодиньере появились сиреневые соцветия

В Сириусе появились цветы на красивоплоднике Бодиньере. Об этом сообщили в пресс-службе дендропарка «Южные культуры».

Источник: Дендропарк "Южные культуры"- объект культурного наследия народов РФ регионального значения

«Будто бабочки облепили кустарник, такое изобилие соцветий у красивоплодника Бодиньера. Явно у этого кустарника любовь к сиреневому цвету. Этот пигмент виден во всех частях растения», — говорится в сообщении.

С наступлением весны и осени листья этого растения приобретают розово-сиреневый оттенок. Насыщенный цвет, который дает Бодиньер, применяется в окрашивании натуральных тканей и пряжи.

Одной из интересных особенностей красивоплодника является его способность выделять эфирные масла. Из листьев этого растения получают масло, обладающее антимоскитными свойствами.

Родина растения — Китай. Плоды Бодиньера несъедобны, а его листья имеют слабовыраженный перечный аромат.

флора и фауна