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LE SSERAFIM выпустили клип на трек Crazy

Женская K-pop-группа LE SSERAFIM представила видео на композицию Crazy. Песня вошла в новый одноименный пятитрековый мини-альбом артисток.

Источник: Звук

Женская K-pop-группа LE SSERAFIM представила видео на композицию Crazy. Песня вошла в новый одноименный пятитрековый мини-альбом артисток.

В динамичном ролике девушки танцуют хореографию в стиле вог на фоне аквариумов в пространстве, напоминающем спа-центр. В клипе также снялась знаменитая танцевальная вог-группа Iconic House of Juicy Couture, появлявшаяся в реалити-шоу от HBO «Legendary» (2020−2022).

Ранее слушатели и южнокорейские СМИ обвинили LE SSERAFIM в плагиате сингла Smart из их EP «EASY», увидевшего свет в феврале.