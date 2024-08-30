LE SSERAFIM выпустили клип на трек Crazy

В динамичном ролике девушки танцуют хореографию в стиле вог на фоне аквариумов в пространстве, напоминающем спа-центр. В клипе также снялась знаменитая танцевальная вог-группа Iconic House of Juicy Couture, появлявшаяся в реалити-шоу от HBO «Legendary» (2020−2022).