В Сочи самолет вернулся на стоянку из-за стюарда, вывихнувшего плечо

По данным пресс-службы авиакомпании, инцидент случился в четверг. Старший бортпроводник перед полетом показывал аварийно-спасательное оборудование.
«Сотрудник во время демонстрации жилета сильно махнул рукой, когда пытался его поправить… у него “вылетел” левый плечевой сустав — последствие давней травмы. Бортпроводник почувствовал резкую боль, показ прекратили и вызвали “скорую”, — сказала собеседница агентства.
Самолет, в котором было 163 пассажира, вернулся на стоянку, старшего бортпроводника отвезли в больницу. После замены сотрудника Airbus вылетел с задержкой на час, пояснили в «Уральских авиалиниях».