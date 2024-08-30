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В Сочи самолет вернулся на стоянку из-за стюарда, вывихнувшего плечо

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Самолет «Уральских авиалиний» рейсом Сочи — Казань вернулся на стоянку вылета из-за стюарда, вывихнувшего плечо во время инструктажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Источник: © РИА Новости

По данным пресс-службы авиакомпании, инцидент случился в четверг. Старший бортпроводник перед полетом показывал аварийно-спасательное оборудование.

«Сотрудник во время демонстрации жилета сильно махнул рукой, когда пытался его поправить… у него “вылетел” левый плечевой сустав — последствие давней травмы. Бортпроводник почувствовал резкую боль, показ прекратили и вызвали “скорую”, — сказала собеседница агентства.

Самолет, в котором было 163 пассажира, вернулся на стоянку, старшего бортпроводника отвезли в больницу. После замены сотрудника Airbus вылетел с задержкой на час, пояснили в «Уральских авиалиниях».