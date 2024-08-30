В Сочи самолет вернулся на стоянку из-за стюарда, вывихнувшего плечо

«Сотрудник во время демонстрации жилета сильно махнул рукой, когда пытался его поправить… у него “вылетел” левый плечевой сустав — последствие давней травмы. Бортпроводник почувствовал резкую боль, показ прекратили и вызвали “скорую”, — сказала собеседница агентства.