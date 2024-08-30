ЦБ обнародовал пять схем обмана родителей школьников.

Многие родители уже привыкли решать школьные вопросы через мессенджеры — в групповых чатах или личной переписке с педагогом. Поэтому сообщения от учителя или какого-то родителя в WhatsApp или Telegram обычно не вызывают подозрений. Так же как и объявления на странице школы в соцсетях. Этим пользуются мошенники. Порой им достаточно взломать аккаунт в мессенджере лишь одного родителя или учителя, чтобы получить доступ к списку контактов в классном чате. Легенда может быть любая — сбор денег на экскурсию или какое-то мероприятие, просьба пройти опрос или заполнить какую-нибудь форму на субсидию. Но по факту они просят прислать деньги на свою карту или кидают фишинговую страницу. Если человек кликнет по ней, под угрозой окажутся его персональные данные, а гаджет может пострадать от вируса.