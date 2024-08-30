ЦБ обнародовал пять схем обмана родителей школьников.

Суета накануне нового учебного года часто оказывается на руку аферистам. И нередко люди попадаются на такие уловки. Как отличить настоящий сбор денег на школьные надобности от фишинговых ссылок и какие уловки помогают мошенникам усыплять бдительность даже самых внимательных родителей, рассказали эксперты Банка России.
Собирают деньги в классных чатах
Многие родители уже привыкли решать школьные вопросы через мессенджеры — в групповых чатах или личной переписке с педагогом. Поэтому сообщения от учителя или какого-то родителя в WhatsApp или Telegram обычно не вызывают подозрений. Так же как и объявления на странице школы в соцсетях. Этим пользуются мошенники. Порой им достаточно взломать аккаунт в мессенджере лишь одного родителя или учителя, чтобы получить доступ к списку контактов в классном чате. Легенда может быть любая — сбор денег на экскурсию или какое-то мероприятие, просьба пройти опрос или заполнить какую-нибудь форму на субсидию. Но по факту они просят прислать деньги на свою карту или кидают фишинговую страницу. Если человек кликнет по ней, под угрозой окажутся его персональные данные, а гаджет может пострадать от вируса.
Бывает, что преступники создают новую группу или чат «для особых» вопросов. Стоит насторожиться, когда деньги собирают в срочном порядке и без предварительного обсуждения. Еще один тревожный сигнал, если перевод просят сделать на непонятный номер телефона или на карту неизвестного вам человека.
Обещают несуществующие выплаты к 1 сентября
Еще одна приманка для родителей — помощь в компенсации затрат на покупки к школе. Мошенники уверяют, что они помогут оформить специальную субсидию из федерального бюджета. Иногда они сразу предлагают заполнить онлайн-форму для получения выплат. И не стесняются попросить небольшую оплату за свои услуги. Если человек доверится и выдаст информацию о себе: ФИО, СНИЛС, ИНН, номер мобильного телефона или данные карты для зачисления субсидии — он сильно рискует. Мало того, что никакой компенсации не будет, мошенники могут попытаться оформить онлайн-займы на его имя.
Зазывают в поддельные магазины товаров для школы
Желание сэкономить часто затмевает глаза покупателей. Поэтому мошенники охотно создают фальшивые онлайн-магазины, где все нужное для школы якобы можно купить с большими скидками. Это могут быть любые товары для учебы, но чаще аферисты подделывают магазины школьной формы. Сделав заказ на таком сайте, вы ничего не получите, а деньги уйдут в карманы преступников. При этом можно потерять не только стоимость покупки. После того как на странице оплаты вы введете данные карты, злоумышленники постараются полностью обчистить банковской счет.
Разыгрывают подарки
Помимо суперскидок, мошенники нередко привлекают людей различными подарками. Например, заманивают покупателей на поддельный канал известного магазина в соцсетях и проводят там «розыгрыши школьных наборов» среди подписчиков. Иногда они размещают рекламу с обещаниями призов на популярных сайтах и в мобильных приложениях. Но чтобы получить обещанное, пользователь должен перейти по ссылке, заполнить какую-нибудь форму или оплатить доставку подарка. Все для того, чтобы украсть ваши персональные и платежные данные.
Просят поддержать ребенка в конкурсе
Этот обман используется круглый год. Но в начале осени бывает всплеск из-за роста активности в школьных чатах. Преступники взламывают почты, аккаунты в соцсетях или мессенджерах ничего не подозревающих людей и от их имени делают рассылку по списку контактов с просьбой проголосовать за ребенка в детском конкурсе. Но ссылка для голосования все так же ведет на фишинговый сайт. На котором можно подцепить вирус на свой гаджет, потерять свои аккаунты в соцсетях и мессенджерах или даже открыть мошенникам доступ в свой мобильный банк.