Какие сериалы выходят в сентябре 2024 года

Многосерийное продолжение сказочной кинофраншизы про богатыря Ивана в исполнении Виктора Хориняка. Действие сериала разворачивается спустя 20 лет после событий оригинальной трилогии. По сюжету одна из дочерей героя отправляется в прошлое, чтобы спасти страну Белогорье и своего отца.