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В Новороссийске задержали поджигателя Пионерской рощи

В Новороссийске полицейские задержали 41-летнего местного жителя, обвиняемого в поджоге деревьев в Пионерской роще.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Об этом сообщается в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции обнаружили задымление в Пионерской роще, особо охраняемой территории муниципального значения. Патрульные немедленно сообщили о пожаре в дежурную часть и направились к месту происшествия. По прибытии полицейские увидели, что деревья в роще горят, а еще несколько стволов были окружены сухими ветками.

Для ликвидации возгорания на место прибыли сотрудники пожарной службы. Во время проверки территории неподалеку от источника огня полицейские задержали подозреваемого. В его сумке нашли средство для розжига и зажигалку.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном уничтожении или повреждении лесных насаждений. Полицейские продолжают расследование инцидента, уточнили в пресс-службе МВД.

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