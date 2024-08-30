В Новороссийске задержали поджигателя Пионерской рощи

Об этом сообщается в пресс-службе регионального управления МВД.



Сотрудники полиции обнаружили задымление в Пионерской роще, особо охраняемой территории муниципального значения. Патрульные немедленно сообщили о пожаре в дежурную часть и направились к месту происшествия. По прибытии полицейские увидели, что деревья в роще горят, а еще несколько стволов были окружены сухими ветками.



Для ликвидации возгорания на место прибыли сотрудники пожарной службы. Во время проверки территории неподалеку от источника огня полицейские задержали подозреваемого. В его сумке нашли средство для розжига и зажигалку.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном уничтожении или повреждении лесных насаждений. Полицейские продолжают расследование инцидента, уточнили в пресс-службе МВД.