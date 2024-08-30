Детям и родителям Иркутской области расскажут о безопасности в интернете

В Иркутской области состоятся мероприятия в рамках всероссийской информационно-просветительской акции «Месяц безопасного интернета». Школьникам и их родителям расскажут, как вести себя в мировой паутине, а также повысят их уровень цифровой грамотности. Об этом КП-Иркутск рассказали в министерстве образования Иркутской области.