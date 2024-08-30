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Детям и родителям Иркутской области расскажут о безопасности в интернете

«Месяц безопасного интернета» начнут с середины сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области состоятся мероприятия в рамках всероссийской информационно-просветительской акции «Месяц безопасного интернета». Школьникам и их родителям расскажут, как вести себя в мировой паутине, а также повысят их уровень цифровой грамотности. Об этом КП-Иркутск рассказали в министерстве образования Иркутской области.

До конца этого года такую акцию планируют провести в пяти субъектах России. Охватят более 30 тысяч детей. В Приангарье начнут проводить беседы уже в середине сентября.

— Специалисты, волонтеры Национального центра и эксперты Лиги безопасного интернета проведут уроки безопасности для детей разного возраста. Состоятся также родительские собрания по теме безопасности детей в условиях новых информационных вызовов и угроз, — рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Помимо этого, профилактические беседы пройдут с классными руководителями, преподавателями и другими специалистами, которые работают с детьми. Все лекции проведут по специально разработанным материалам.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье в этом году уберут 72 свалки.