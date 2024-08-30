Детям и родителям Иркутской области расскажут о безопасности в интернете

В Иркутской области состоятся мероприятия в рамках всероссийской информационно-просветительской акции «Месяц безопасного интернета». Школьникам и их родителям расскажут, как вести себя в мировой паутине, а также повысят их уровень цифровой грамотности. Об этом КП-Иркутск рассказали в министерстве образования Иркутской области.
До конца этого года такую акцию планируют провести в пяти субъектах России. Охватят более 30 тысяч детей. В Приангарье начнут проводить беседы уже в середине сентября.
— Специалисты, волонтеры Национального центра и эксперты Лиги безопасного интернета проведут уроки безопасности для детей разного возраста. Состоятся также родительские собрания по теме безопасности детей в условиях новых информационных вызовов и угроз, — рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.
Помимо этого, профилактические беседы пройдут с классными руководителями, преподавателями и другими специалистами, которые работают с детьми. Все лекции проведут по специально разработанным материалам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье в этом году уберут 72 свалки.