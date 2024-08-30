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1,5 тысячи тонн небезопасной пшеницы обнаружили в Ростовской области

1,5 тысячи тонн потенциально опасной пшеницы нашли на складе в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На складе в Ростове-на-Дону забраковали 1,5 тысячи тонн потенциально опасной пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

Как оказалось, декларацию о соответствии качества и безопасности зерна владельцу выдала лаборатория, которая не существовала по зарегистрированному адресу. Фантомная организация вполне могла предоставить липовые итоги исследования.

— Сельхозпроизводитель, не выполнив требования, допустил нарушение. В связи с этим декларацию признали недействительной. Кроме того, юрлицу было объявлено предостережение, — прокомментировали в Россельхознадзоре.

К слову, подозрительную пшеницу планировали развозить и продавать в донской столице.

Напомним, ранее в Красносулинском районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии.