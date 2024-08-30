1,5 тысячи тонн небезопасной пшеницы обнаружили в Ростовской области

На складе в Ростове-на-Дону забраковали 1,5 тысячи тонн потенциально опасной пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
Как оказалось, декларацию о соответствии качества и безопасности зерна владельцу выдала лаборатория, которая не существовала по зарегистрированному адресу. Фантомная организация вполне могла предоставить липовые итоги исследования.
— Сельхозпроизводитель, не выполнив требования, допустил нарушение. В связи с этим декларацию признали недействительной. Кроме того, юрлицу было объявлено предостережение, — прокомментировали в Россельхознадзоре.
К слову, подозрительную пшеницу планировали развозить и продавать в донской столице.
Напомним, ранее в Красносулинском районе Ростовской области ввели карантин из-за амброзии.