Общественный транспорт в Уфе в честь юбилея будет ходить до часу ночи

Как сообщили в столичной администрации, транспорт, который ходит по проспекту Октября разведет горожан с праздничной площадки у Русдрама. Автобусы будут ждать пассажиров по нечетной стороне: от ул. Кольской в сторону ост. «Горсовет»; по четной стороне: от ост. «Железнодорожная больница» в сторону ост. «Горсовет».