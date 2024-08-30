Общественный транспорт в Уфе в честь юбилея будет ходить до часу ночи. Автобусы и электротранспорт будут накапливаться в нескольких точках после 22 часов.
Как сообщили в столичной администрации, транспорт, который ходит по проспекту Октября разведет горожан с праздничной площадки у Русдрама. Автобусы будут ждать пассажиров по нечетной стороне: от ул. Кольской в сторону ост. «Горсовет»; по четной стороне: от ост. «Железнодорожная больница» в сторону ост. «Горсовет».
В районе телецентра автобусы будут ждать на отстойно-разворотной площадке «ТСК “Пушкинский” и по четной и нечетной сторонам ул. М. Гафури (на участке между ул. Пушкина и ул. З. Валиди).
Для развоза жителей будут действовать маршруты № 30 («Затон») — 2 ед.; № 51/51а («Трикотажная фабрика») — 3 ед.; № 57 (Дема) — 2 ед.; № 69 (микрорайон «Белореченский») — 2 ед.; № 74 (Нижегородка) — 2 ед., № 74 (ДОК) — 2 ед.; № 226 (ДОК) — 2 ед.; № 75 (Сипайлово) — 4 ед.
31 августа с 17 часов будет приостановлено движение троллейбусов № 9, 15, 13, 21 и 22. Также с 17:00 до 23:59 изменится схема движения троллейбусного маршрута № 4: электротранспорт будет следовать от троллейбусного депо № 2 до остановки. «Северный автовокзал».
31 августа электротранспорт будет накапливаться в следующих точках:
перегон от ост. «Театр кукол» до ост. «Башкирская Республиканская гимназия-интернат № 1 им. Рами Гарипова» — 5 ед.: 1 — до «ТК Центральный»; 2 — до ост. «Микрорайон Белореченский» (по ул. Айской); 2 — до «Уфа-Арены» (по ул. Р. Зорге).
перегон от ост. «Железнодорожная больница» до «Госцирка» — 5 ед.: 1 — до «Троллейбусное депо № 2»; 2 — до ост. «Уфимский ДОК» (по ул. Первомайской); 2 — до ост. «Уфимкий ДОК» (по ул. Кольцевой).
трамвайное кольцо «Госцирк» — 4 ед.: 2 — до ост. «ул. Пушкина»; 1- до ост. «Санаторий “Зеленая роща”»; 1 — до ост. «Железнодорожный вокзал».