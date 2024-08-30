В Омске официально закрыли пляжный сезон

Пляжный сезон в Омске подошёл к концу. Как сообщил мэр Сергей Шелест, с 1 сентября с городских пляжей уберут зонтики, в души и питьевые фонтанчики прекратится подача воды, на хранение отправят спасательное оборудование, а сами спасатели уйдут в отпуск.
«Уважаемые омичи, обращаю внимание на необходимость соблюдения чистоты и порядка на территориях пляжей, ведь, несмотря на наступление осени, многие продолжат приходить туда для занятий спортом, прогулок и отдыха», — обратился к жителям города Сергей Шелест.
Ранее портал Om1.ru рассказывал о том, что на Иртышской набережной установили барные стулья, чтобы омичам было удобнее любоваться закатами у реки. На парапете размесили столешницу. Пространство набережной также украсили граффити.