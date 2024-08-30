В Омске официально закрыли пляжный сезон

Пляжный сезон в Омске подошёл к концу. Как сообщил мэр Сергей Шелест, с 1 сентября с городских пляжей уберут зонтики, в души и питьевые фонтанчики прекратится подача воды, на хранение отправят спасательное оборудование, а сами спасатели уйдут в отпуск.