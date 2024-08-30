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В Красноярске на площади Победы начали возводить подиум для Вечного огня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Напомним, что после майских праздников на площади Победы и в здании Мемориального комплекса начался большой ремонт.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

На данный момент на площади рабочие возводят подиум для Вечного огня. После окончания работ Вечный огонь будет располагаться на центральной линии площади, символизируя путь солдат к Победе.

Также на площади идут работы по укладке брусчатки и монтажу крепежных элементов для нового фасада, очистке танков, подготовительные работы для переноса памятника Неизвестному солдату.

В это же время в здании комплекса рабочие полностью выполнили необходимый демонтаж, выровняли полы.

Параллельно с ремонтом специалисты музея продолжают формировать списки с именами ушедших на фронт красноярцев. Их разместят на стендах в здании комплекса, сообщает мэрия Красноярска.

строительство