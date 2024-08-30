В Красноярске на площади Победы начали возводить подиум для Вечного огня

На данный момент на площади рабочие возводят подиум для Вечного огня. После окончания работ Вечный огонь будет располагаться на центральной линии площади, символизируя путь солдат к Победе.
Также на площади идут работы по укладке брусчатки и монтажу крепежных элементов для нового фасада, очистке танков, подготовительные работы для переноса памятника Неизвестному солдату.
В это же время в здании комплекса рабочие полностью выполнили необходимый демонтаж, выровняли полы.
Параллельно с ремонтом специалисты музея продолжают формировать списки с именами ушедших на фронт красноярцев. Их разместят на стендах в здании комплекса, сообщает мэрия Красноярска.