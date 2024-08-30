Боррель: никто в ЕС не хочет воевать с РФ, но Украине нужна поддержка

На неформальную встречу министров иностранных дел Евросоюза приехал и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который во время визита резко раскритиковал союзников за промедление. Он потребовал «наконец снять ограничения» на удары по законным военным целям в России, при этом отметив, что подобное решение главным образом за США и Великобританией, а также Францией. Также Кулеба осудил задержки с поставками западного оружия ВСУ. Особенно Киеву не хватает установок Patriot, которые союзники все еще не могут передать в обещанном количестве.