В Приангарье ликвидируют 72 свалки

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации оставшихся 65 свалок в Усольском, Заларинском, Куйтунском, Балаганском, Осинском районах, а также на территории города Черемхово. Основную часть свалок планируют ликвидировать до конца сентября, а полное завершение мероприятий запланировано до 1 ноября 2024 года.