В Приангарье ликвидируют 72 свалки

Общая площадь свалок составляет 29,86 га, объем накопленных отходов — 128,4 тыс. м³. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
На данный момент работы по ликвидации завершены на семи свалках в Куйтунском, Аларском и Заларинском районах. Ликвидировано 5,33 га свалок, вывезено 35,6 тыс. м³ отходов.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации оставшихся 65 свалок в Усольском, Заларинском, Куйтунском, Балаганском, Осинском районах, а также на территории города Черемхово. Основную часть свалок планируют ликвидировать до конца сентября, а полное завершение мероприятий запланировано до 1 ноября 2024 года.