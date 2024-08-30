В Башкирии осудили курьера-мошенника

В Белорецке перед судом предстал местный житель, который совершил мошенничество и покушение на него.
Мужчина решил подзаработать и связался в интернете с работодателем-мошенником. Злоумышленники связались с пенсионеркой и убедили ее, что ее родственница совершила аварию. Пострадавшим якобы нужно было выплатить компенсацию.
Под видом курьера белоречанин приехал к женщине и забрал у нее больше 240 тысяч рублей. При попытке повторно забрать сумму у пенсионерки курьера задержали полицейские.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. С мужчины взыскали сумму ущерба.