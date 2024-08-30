Строительство школы на улице Ярославского в Иркутске идет с опережением графика

Строительство объекта идет с опережением графика, завершение работ планируется к 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона подчеркнул важность своевременного финансирования работ, а также затронул вопрос транспортной доступности и благоустройства территории.
Мэр Иркутска рассказал о планах комплексного развития территории, где строится школа. Помимо школы, здесь планируется построить детский сад, жилые объекты для переселения граждан из аварийного жилья, а также провести необходимую инфраструктурную работу, в том числе проложить инженерные коммуникации и дороги.