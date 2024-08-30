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Строительство школы на улице Ярославского в Иркутске идет с опережением графика

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов посетили строящуюся школу на 1550 мест на улице Ярославского.

Источник: Соцсети

Строительство объекта идет с опережением графика, завершение работ планируется к 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона подчеркнул важность своевременного финансирования работ, а также затронул вопрос транспортной доступности и благоустройства территории.

Мэр Иркутска рассказал о планах комплексного развития территории, где строится школа. Помимо школы, здесь планируется построить детский сад, жилые объекты для переселения граждан из аварийного жилья, а также провести необходимую инфраструктурную работу, в том числе проложить инженерные коммуникации и дороги.

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