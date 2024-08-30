Строительство школы на улице Ярославского в Иркутске идет с опережением графика

Мэр Иркутска рассказал о планах комплексного развития территории, где строится школа. Помимо школы, здесь планируется построить детский сад, жилые объекты для переселения граждан из аварийного жилья, а также провести необходимую инфраструктурную работу, в том числе проложить инженерные коммуникации и дороги.