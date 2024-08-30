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Таганрог и вся Ростовская область отмечают годовщину освобождения от фашистов

30 августа Ростовская область отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 августа, жители Ростовской области отмечают 81-ю годовщину освобождения Таганрога и всего донского региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в своем телеграм-канале напомнил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

— Таганрог стал последним городом на Дону, из которого были изгнаны немецкие войска. Дата считается и Днем освобождения всей Ростовской области, — подчеркнул Андрей Фатеев.

Сити-менеджер добавил, что жители Ростовской области никогда не забудут подвиг всех тех, кто боролся с фашизмом и сражался за свободу и независимость Родины.

Напомним, оккупация Таганрога длилась 683 дня. Врага выбили из города и донского региона 30 августа 1943 года.