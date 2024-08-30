Таганрог и вся Ростовская область отмечают годовщину освобождения от фашистов

Сегодня, 30 августа, жители Ростовской области отмечают 81-ю годовщину освобождения Таганрога и всего донского региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в своем телеграм-канале напомнил глава администрации приморского города Андрей Фатеев.
— Таганрог стал последним городом на Дону, из которого были изгнаны немецкие войска. Дата считается и Днем освобождения всей Ростовской области, — подчеркнул Андрей Фатеев.
Сити-менеджер добавил, что жители Ростовской области никогда не забудут подвиг всех тех, кто боролся с фашизмом и сражался за свободу и независимость Родины.
Напомним, оккупация Таганрога длилась 683 дня. Врага выбили из города и донского региона 30 августа 1943 года.