Омичи пожаловались на директора школы, который не любит слова «мусор»

Вчера в паблике «Типичный Омск» «Вконтакте» появилась анонимная жалоба на директора школы № 114. Написавшие ее рассказали о грубости со стороны директора учреждения Евгения Баранцева.
По словам авторов петиции, своим отношением директор доводит школу до того, что оттуда сбегают и учителя, и дети.
«За директора делают работу все, от завхоза до завуча, а он только говорит “я здесь хозяин”. Техничкам нельзя произносить слово “мусор”, только “сор”. Материт всех, унижает, а про зарплату вообще отдельная история. Кому хочет, платит больше. Кто, по его мнению, не достоин, говорит: “Уберите ей (ему) из зарплаты”, — говорится в жалобе.
В школе № 114 есть дошкольные группы. По словам авторов обращения, нехватка кадров из-за поведения директора ощущается и там. В детском саду якобы один воспитатель на две группы. Дети не гуляют, так как воспитателю некогда заниматься со всеми. Со стороны администрации школы никаких действий по для улучшения качества образования и воспитания нет.
В департаменте образования города Омска пообещали проверить обоснованность перечисленных в обращении претензий.