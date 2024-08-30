Омичи пожаловались на директора школы, который не любит слова «мусор»

«За директора делают работу все, от завхоза до завуча, а он только говорит “я здесь хозяин”. Техничкам нельзя произносить слово “мусор”, только “сор”. Материт всех, унижает, а про зарплату вообще отдельная история. Кому хочет, платит больше. Кто, по его мнению, не достоин, говорит: “Уберите ей (ему) из зарплаты”, — говорится в жалобе.