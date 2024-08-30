Депутаты Заксобрания посетили Эхирит-Булагатский район Иркутской области

С рабочим визитом в Эхирит-Булагатском районе побывали представители Законодательного Собрания Иркутской области. Территорию посетили спикер областного парламента Александр Ведерников, его первый зам Кузьма Алдаров, вице-спикер Наталья Дикусарова, депутат Сергей Гомбоев. Вместе с мэром района, представителями местных муниципалитетов и Дум они обсудили дальнейшее развитие района.
Говорилось на встрече о необходимости строительства новых и капитального ремонта существующих социальных объектов, повышении качества пассажирских перевозок, участие территории в проектах инициативного бюджетирования. Кроме того, депутаты побывали в котельной села Харат. Этот объект отвечает за отопление местных школ, детского сада, дома культуры. Оборудование котельной обновили, но теплосети тоже нуждаются в ремонте. Проверили парламентарии и готовность харатской средней школы к встрече учеников. Здание школы было частично отремонтировано, теперь требуется обновить спортзал. Как отметил Александр Ведерников, такую возможность может дать участие муниципалитета в партийном проекте «Единой России», направленном именно на модернизацию спортзалов в небольших населенных пунктах.
— Сегодня вместе с депутатами Законодательного Собрания, с мэром района Геннадием Осодоевым, с главами поселения обсудили широкий круг вопросов, — рассказал Александр Ведерников. — В том числе, подвели итоги работы за пять лет, но что гораздо важнее, наметили планы на следующую пятилетку. При обсуждении планов особое внимание уделили вопросам, которые предстоит решать, в том числе и незамедлительно.