Депутаты Заксобрания посетили Эхирит-Булагатский район Иркутской области

Говорилось на встрече о необходимости строительства новых и капитального ремонта существующих социальных объектов, повышении качества пассажирских перевозок, участие территории в проектах инициативного бюджетирования. Кроме того, депутаты побывали в котельной села Харат. Этот объект отвечает за отопление местных школ, детского сада, дома культуры. Оборудование котельной обновили, но теплосети тоже нуждаются в ремонте. Проверили парламентарии и готовность харатской средней школы к встрече учеников. Здание школы было частично отремонтировано, теперь требуется обновить спортзал. Как отметил Александр Ведерников, такую возможность может дать участие муниципалитета в партийном проекте «Единой России», направленном именно на модернизацию спортзалов в небольших населенных пунктах.