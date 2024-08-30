Jamie xx выпустил сингл Dafodil с Panda Bear, Kelsey Lu и John Glacier

Расслабленная вокальная композиция с элементами босановы, по словам музыканта, начиналась как «голосовые заметки с Лу о туманной ночи, которую мы оба запомнили». Сама Келси охарактеризовала сингл как «веселое путешествие в очаровательную, сексуальную, туманную ночь в Лондоне, разделенную с моим другом Джейми».