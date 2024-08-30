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Jamie xx выпустил сингл Dafodil с Panda Bear, Kelsey Lu и John Glacier

Британский диджей и продюсер Jamie xx представил трек Dafodil из своего предстоящего альбома In Waves. В записи приняли участие психоделик-поп-артист Panda Bear, авант-поп-исполнительница Kelsey Lu и инди-поп-певица John Glacier.

Источник: Звук

Британский диджей и продюсер Jamie xx представил трек Dafodil из своего предстоящего альбома In Waves. В записи приняли участие психоделик-поп-артист Panda Bear, авант-поп-исполнительница Kelsey Lu и инди-поп-певица John Glacier.

Расслабленная вокальная композиция с элементами босановы, по словам музыканта, начиналась как «голосовые заметки с Лу о туманной ночи, которую мы оба запомнили». Сама Келси охарактеризовала сингл как «веселое путешествие в очаровательную, сексуальную, туманную ночь в Лондоне, разделенную с моим другом Джейми».

Артист также уточнил, что Dafodil стала первой песней, которую он записал для новой пластинки. Именно она дала Джейми понять, что он может сделать еще один лонгплей.

В конце июля британец выпустил трек All You Children с австралийским электронным коллективом The Avalanches. Релиз In Waves ожидается 20 сентября.