Полицейские выйдут ловить нарушителей в Самарской области в выходные дни

В ближайшие дни, с 30 августа по 1 сентября, в Самарской области полицейские выходят на усиленный режим работы, они проведут целенаправленные рейды. Об сообщили в Госавтоинспекции региона.
— Особое внимание будет обращено на автомобилистов, которые ездят за рулем в состоянии опьянения, выезжают на встречные полосы движения, превышают скоростной режим, нарушают правила маневрирования, — рассказали в пресс-службе.
За пьяное вождение полагается штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. При отказе проходить медицинское освидетельствование, происходит лишение водительского удостоверения и наложение штрафа.
Если пьяный водитель попадается снова, ему грозит уже уголовное наказание: штраф 200−300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, принудительные до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.