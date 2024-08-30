Багаж Орнеллы Мути потеряли по пути в Петербург

Как сообщает пресс-служба Пулково, на данный момент ожидается прибытие багажа рейсом из Стамбула. К слову, в чемодане Орнеллы Мути был платок Chanel, в котором актриса познакомилась с Сальвадором Дали. Этот предмет гардероба был особенно символическим.
Сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, который встретил актрису в Пулково, рассказал «Фонтанке», что Орнелла знала, что в новой экспозиции художника будет центральный экспонат, посвященный Дали. По словам Луки, актриса взяла платок специально для выставки.
«Багажа нет. Это печально. Но с другой стороны, она приехала не совсем налегке. У нее [вещей] на три дня, на каждый по одному чемодану», — рассказал журналисту сын Сафронова.
Напомним, что 31 августа Орнелла Мути примет участие в торжественном открытии персональной выставки художника — «Большая любовь к Петербургу» — в залах инженерного дома Петропавловской крепости.