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Багаж Орнеллы Мути потеряли по пути в Петербург

Итальянская актриса Орнелла Мути прибыла в Петербург на выставку художника Никаса Сафронова. Из аэропорта звезда «Укрощения строптивого» вышла без своих ценных вещей. Их потеряли в аэропорту Стамбула, где у Мути была пересадка, стало известно «Фонтанке» 30 августа.

Источник: Фонтанка.ру

Как сообщает пресс-служба Пулково, на данный момент ожидается прибытие багажа рейсом из Стамбула. К слову, в чемодане Орнеллы Мути был платок Chanel, в котором актриса познакомилась с Сальвадором Дали. Этот предмет гардероба был особенно символическим.

Сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, который встретил актрису в Пулково, рассказал «Фонтанке», что Орнелла знала, что в новой экспозиции художника будет центральный экспонат, посвященный Дали. По словам Луки, актриса взяла платок специально для выставки.

«Багажа нет. Это печально. Но с другой стороны, она приехала не совсем налегке. У нее [вещей] на три дня, на каждый по одному чемодану», — рассказал журналисту сын Сафронова.

Напомним, что 31 августа Орнелла Мути примет участие в торжественном открытии персональной выставки художника — «Большая любовь к Петербургу» — в залах инженерного дома Петропавловской крепости.

выставки и музеи