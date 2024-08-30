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В аэропорту Кольцово готовятся к холодам: «Запасаем топливо и ГСМ»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа, ФедералПресс. В аэропорту Кольцово готовятся к холодной зиме. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, у всех служб есть месяц для перехода на осенне-зимний режим.

Источник: РИА "ФедералПресс"

В плане мероприятий — комплексная профилактика 200 единиц спецтранспорта, в том числе 25 машин, предназначенных для зимнего содержания аэродрома.

Персоналу предстоит пройти обучение зимним регламентам работы с обязательной сдачей зачетов. Кроме того, в аэропорту запасают противогололедные материалы и реагенты, запасают топливо и ГСМ.

«Проверяется готовность таких элементов критической инфраструктуры аэропорта как электросветотехническое оборудование, средства связи, объекты коммунальной инфраструктуры аэровокзального комплекса и служебных зданий и помещений. Особое внимание уделят состоянию аэродрома — взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, стоянок воздушных судов», — прокомментировали в пресс-службе Кольцово.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в екатеринбургском аэропорту решили снести старый зал прибытия.