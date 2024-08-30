Глава СК Бастрыкин поручил ускорить расследование по аварийному дому в Омске

Поводом послужило обращение к Бастрыкину собственницы одной из квартир в этом доме. Женщина пожаловалась на нарушение ее жилищных прав — расселения аварийного дома его обитатели безрезультатно ждут уже много лет. Здание было признано непригодным для проживания еще в 2017 году.