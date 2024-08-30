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Глава СК Бастрыкин поручил ускорить расследование по аварийному дому в Омске

На невыносимые условия жизни Александру Бастрыкину пожаловалась жительница дома на 4-й Транспортной.

Источник: Комсомольская правда

Многострадальный аварийный дом № 50 по улице 4-я Транспортная снова оказался в центре внимания главы СК РФ. Ранее глава ведомства уже поручал Следственному управлению СК РФ по Омской области провести по данному факту, возбуждено уголовное дело. Теперь Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование и направить дело в суд.

Поводом послужило обращение к Бастрыкину собственницы одной из квартир в этом доме. Женщина пожаловалась на нарушение ее жилищных прав — расселения аварийного дома его обитатели безрезультатно ждут уже много лет. Здание было признано непригодным для проживания еще в 2017 году.

Как уже писала «КП-Омск», в доме разрушаются стены и потолки, отсутствуют коммуникации.